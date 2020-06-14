Сбербанк запустил новый сервис для поиска мошенников

https://static.news.ru/photo/9847986e-aeec-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте Сбербанка появился специальный сервис, который позволит россиянам бесплатно проверить телефонные номера, вызвавшие у них подозрения.

Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, в разделе «Ваша безопасность» любой пользователь может выяснить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки будут являться соответствующие рекомендации. Также посетители могут заполнить соответствующую форму с жалобой, которую Сбербанк передаст в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

По данным Сбербанка, с начала 2020 года было зафиксировано более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества,

Ранее IT-эксперты пояснили, как обезопаситься от мошенников на сайтах объявлений. По словам специалистов, пользователи должны включать сомнения всякий раз, когда их подталкивают к выполнению нестандартных действий: перейти на другой сайт и ввести платёжные данные, переслать код из СМС и так далее. Также можно проверять ссылки на сайты, которые вызывают сомнение, с помощью сервиса whois, который проверяет информацию о домене. Кроме того, стоит обратить внимание на то, является ли продавец частным лицом и насколько давно он зарегистрирован. Сомнения должны вызвать продавцы, которые зарегистрировались недавно, писал NEWS.ru.