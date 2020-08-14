Сергей Шойгу раскрыл свой доход за 2019 год

https://static.news.ru/photo/9d72b91a-de33-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в 2019-м заработал 12,6 млн рублей, что на миллион больше, чем в 2018-м. Об этом говорят сведения о доходах и имуществе членов кабмина РФ за 2019-й.

Руководитель ведомства владеет двумя земельными участками в РФ (площадью 2807 и 17 193 кв. м), жилым домом (1240,4 кв. м), квартирой (56,8 кв. м.), гаражом (133,7 кв. м) и мастерской (153,4 кв. м), пишет РИА Новости.

Накануне генпрокурор РФ Игорь Краснов, вступивший в свою должность в январе 2020 года, опубликовал налоговую декларацию о доходах за 2019 год. Его заработок за прошлый год составил более 4,5 млн рублей.

Он является обладателем 1/2 доли квартиры площадью 124,3 кв. м. Вторая половина находится в собственности его несовершеннолетнего ребёнка. Краснов также владеет дачей площадью 213,3 кв. м и квартирой (66,7). В 2018 году доход руководителя надзорного ведомства составил 4,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова указала в декларации за 2019 год доход в два раза больше, чем у отца.

У 14-летней девочки оказались в собственности доход в размере 10 млн рублей, совместная с родителями квартира, а также ещё две жилплощади размером 92 и 127,7 квадратных метра. Вдобавок ко всему имеется помещение-кладовка площадью 2,2 «квадрата» и машино-место площадью 16,7 квадратных метра, правда, без автомобиля.