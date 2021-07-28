Счётная палата назвала способ снизить траты при строительстве дорог

Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить 1,477 млрд рублей расходов федерального бюджета в год. При этом качество автотрасс не ухудшится, сообщает РИА Новости о ссылкой на отчёт Счётной палаты РФ по анализу применения в дорожном строительстве материалов и технологий в 2018–2020 годах.

Аудиторы отметили , что стоимость асфальтобетонов по новым стандартам значительно увеличилась в сравнении с традиционными асфальтобетонами.

Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан — в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае — в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях — в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей), — подсчитали специалисты Счётной палаты.

Они также указали, что показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются. Более того, колейность некоторых участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше. Аудиторы пришли к выводу, что новый ГОСТ принимали, не учитывая должным образом российских климатических условий.

Высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом, — подчеркнули в Счётной палате.

Ранее стало известно, что регионы дополнительно получат более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Соответствующее постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отмечается, большая часть суммы, почти 3 млрд рублей, будет направлена на строительство скоростной магистрали в Санкт-Петербурге.