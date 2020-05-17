Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию

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Фармацевтическую компания «Иммунотехнологии», зарегистрированная 15 мая на 100%, принадлежит ПАО «Сбербанк». Это следует из базы данных СПАРК.

Как сообщает ТАСС, уставный капитал компании составляет 50 млн рублей, а её основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация готова выдать учёным грант на разработку лекарства от коронавируса. Он отметил, что обсудил эту инициативу с правительством. В конце апреля сообщалось, что кредитная организация направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией

Как писал NEWS.ru руководство Сбербанка обратилось с письмом к своим сотрудникам, в котором предложило им выступить добровольцами при испытании уже в середине июня первого варианта антикоронавирусной вакцины, которую стремительно разрабатывают вирусологи в НИЦ имени Н. Гамалеи.