Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

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Сбербанк объявил о намерении уйти с европейского рынка. Решение обусловлено аномальным оттоком средств в дочерних банках и угрозой безопасности сотрудников и отделений, передаёт ТАСС.

В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, — цитирует агентство сообщение кредитной организации.

В Сбербанке добавили, что дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов достаточно для выплат всем вкладчикам.

В связи с российской спецоперацией на Украине Сбербанк попал под санкции в США Евросоюзе и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Австрии финансовый регулятор запретил коммерческую деятельность дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG. Решение было принято после запроса Европейского центрального банка. Кредитной организации назначен внешний аудитор, ей запрещено проводить платежи, операции и транзакции.