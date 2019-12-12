https://static.news.ru/photo/0cbb9b22-1d12-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Рост акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco замедлился во второй день торгов после IPO. Накануне рост сохранялся на максимально возможном уровне в 10%.

Хоть капитализация нефтяного гиганта и достигла более $2 трлн, как планировало королевство, удержать позиции не удалось. В первые минуты торгов капитализация компании составляла $2,064 трлн.

Однако торги для Saudi Aramco завершились на отметке в $1,962 трлн.

Как ранее писал NEWS.ru, начальник отдела инвестидей компании «БКС Брокер» Нарек Авакян назвал реакцию рынка вполне типичной для такого ажиотажного размещения, как сделала Saudi Aramco. По его словам, роста акций следовало ожидать.