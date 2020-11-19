Самозанятым разрешат работать в такси при условии подключения к агрегаторам

https://static.news.ru/photo/fba7bbd0-2a68-11eb-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самозанятым россиянам позволят работать таксистами, если они заключат договор со службой заказа (агрегатором). Соответствующий пункт закреплён в очередной версии проекта закона о регулировании таксомоторных перевозок. Его подготовил комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Первоначально в документе не указывались положения о возможности самозанятых работать в перевозках. По словам одного из авторов законопроекта в первой редакции, прошедшей первое чтение в 2018-м, члена комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, «комитет ввёл самозанятых в законопроект под давлением общественности», но «фактически прописал их отношения с агрегаторами как трудовые», передаёт ТАСС со ссылкой на документ.

Число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, на сегодняшний день превышает 1,3 млн человек. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Он отметил, что ведомство начислило им всем так называемые бонусы на уплату налогов на общую сумму более 15 млрд рублей.

Кроме того, около 100 млн россиян являются пользователями социальных сетей. Значительная часть из них занимается продажами в Интернете, не имея при этом разрешений и лицензий. Торгово-промышленная палата предлагает Минпромторгу блокировать аккаунты таких людей, однако у этой инициативы есть противники. В Госдуме считают, что тех, кто пытается заработать на интернет-торговле через соцсети, наоборот, стоит поддерживать — особенно в условиях пандемии. Легализация же онлайн-предпринимательства сопряжена с определёнными трудностями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская Федеральная налоговая служба (ФНС) ждёт по итогам 2020 года падения поступлений на 10% по сравнению с 2019-м — до 20,5 трлн рублей, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава ФНС отметил, что поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет по итогам 10 месяцев 2020 года сократились на 11% и составили 16,9 трлн рублей.