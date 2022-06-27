Самозанятые россияне могут получить право на имущественный налоговый вычет «Известия»: самозанятым россиянам могут предложить новый налоговый вычет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение о предоставлении самозанятым россиянам права на получение имущественного налогового вычета планируется в ближайшее время направить в Госдуму. Об этом пишут «Известия». По мнению авторов инициативы, подобная мера позволит повысить привлекательность статуса самозанятого и даст возможность большому числу россиян «выйти из тени», поскольку подобная льгота предоставляется один раз в жизни.

Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Их становится всё больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше, — пояснил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

Предполагается, что право на имущественный налоговый вычет будет действовать на протяжении всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

Право на получение налогового вычета при покупке жилья предполагает, что те, кто выплачивает налог с зарплаты, может получить у государства до 13% от стоимости купленной квартиры. Однако данная мера не распространяется не тех, кто платит налоги в качестве ИП по упрощённой системе налогообложения, поскольку в этом случае налог не уплачивается в бюджет.

Если же налог уплачен, его можно вернуть из бюджета. Льгота предоставляется один раз на один объект недвижимости.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России новый налоговый вычет на траты семей на выпускной вечер для школьников. По словам Чернышова, вычет предлагается на так называемый выпускной набор, в который входит платье для девочки или костюм для мальчика.