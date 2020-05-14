С 7 по 12 мая в России зафиксирована нулевая инфляция

https://static.news.ru/photo/5a449d02-95f9-11ea-98bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, с 7 по 12 мая инфляция в России оказалась нулевой. С начала мая потребительские цены на продовольственные и непродовольственные товары в стране выросли на 0,1%, а с начала года — на 2,2%.

Среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 1,3%, — говорится в сообщении Росстата.

Более всего гречка подорожала в Республике Алтай и Ивановской области — на 5,4%, а в ХМАО и Северной Осетии она даже подешевела — на 3,3% и 2,9% соответственно.

На рис за этот период цены выросли на 1%, на чёрный чай — на 0,4%, на подсолнечное масло, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия и конфеты шоколадные — на 0,3%. Среди непродовольственных товаров подросли в цене подгузники детские и спички (на 0,7%), зубные щётки (на 0,4%), стиральные порошки и сухие корма для домашних животных (на 0,2%).

Как писал NEWS.ru, месячная инфляция составила 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Апрельская инфляция оказалась ниже спрогнозированной Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, сильнее других — на 1,7% — подорожали продукты, на 0,4% выросли цены на непродовольственные товары, услуги прибавили в цене на 0,1%. Цены выросли в среднем на 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года.