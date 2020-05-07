Росстат оценил инфляцию в прошлом месяце

Месячная инфляция составила 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Апрельская инфляция оказалась ниже спрогнозированной Минэкономразвития РФ.
По данным ведомства, сильнее других — на 1,7% — подорожали продукты, на 0,4% выросли цены на непродовольственные товары, услуги прибавили в цене на 0,1%.
Цены выросли в среднем на 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года.
Как писал NEWS.ru, объём торгов на Московской Бирже увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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