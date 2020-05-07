Росстат оценил инфляцию в прошлом месяце

https://static.news.ru/photo/7b654e64-908b-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Месячная инфляция составила 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Апрельская инфляция оказалась ниже спрогнозированной Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, сильнее других — на 1,7% — подорожали продукты, на 0,4% выросли цены на непродовольственные товары, услуги прибавили в цене на 0,1%.

Цены выросли в среднем на 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года.

Как писал NEWS.ru, объём торгов на Московской Бирже увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.