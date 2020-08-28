РЖД потратили на борьбу с COVID-19 в первом полугодии 8 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/736cebdc-e945-11ea-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги в первом полугодии 2020 года потратили на перепрофилирование лечебных учреждений и меры безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа 8 млрд рублей, рассказал первый заместитель гендиректора перевозчика Вадим Михайлов. Он добавил, что на эти средства также закупались дезинфицирующие средства. Топ-менеджер отметил, что указанная сумма не итоговая.

Мы по-прежнему диагностируем своих сотрудников на регулярной основе, постоянно заседает штаб, мониторя ситуацию в целом по сети, соответственно, расходы продолжаются, — цитирует Михайлова агентство ПРАЙМ.

Он также отчитался по финансовым потерям РЖД. По его информации, за первые шесть месяцев 2020-го транспортная компания получила чистый убыток по МСФО в объёме 46,6 млрд рублей против 107,1 млрд рублей прибыли в 2019-м. Сложившуюся ситуацию связывают со снижением пассажирских перевозок на дальнем следовании и в пригородах на фоне пандемии COVID-19.

Основной вклад в убыток внесли дочерние компании, в первую очередь ФПК — это около 25 миллиардов рублей, пригородные пассажирские компании — 3 миллиарда рублей и обесценение активов пригородного комплекса на 49 миллиардов рублей, — отметил Михайлов.

Перевозчик ранее сообщал, что погрузки в январе — июне 2020-го снизились на 4,5% — до 605,1 млн тонн. Пассажиропоток в дальнем следовании рухнул на 40,3% — до 29,8 млн человек, на пригородных направлениях — на 46,7%, до 348,5 млн граждан.

Накануне гендиректор РЖД Олег Белозёров заявил, что компания в ближайшее время займёт ещё более значимое место в жизни людей и в экономике страны. Он напомнил о долгосрочной программе развития до 2025 года, вскоре должен появиться аналогичный документ, рассчитанный до 2030 года. Инвестпрограмма РЖД, по последней информации, составляет 642 млрд рублей.

Он отметил, что возглавляемая им компания постоянно занимается улучшением вагонов и вокзалов — их интерьером и обустройством. Важно, чтобы они стали удобными для современного человека, подчеркнул он.

Вокзалы, которые были построены под сотню лет назад, зачастую очень красивые. Однако в их функционал необходимо постоянно вносить изменения, чтобы они были комфортны в современном мире, считает глава РЖД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что горно-обогатительная компания «Мечел», принадлежащая российскому миллиардеру Игорю Зюзину, взяла льготный кредит на 5 млрд рублей. Компания воспользовалась господдержкой на фоне падения цен на уголь и высокого долга перед банками.