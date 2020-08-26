Глава РЖД предрёк ренессанс железным дорогам в России

https://static.news.ru/photo/2d501448-e83d-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги в ближайшее время займут ещё более значимое место в жизни людей и в экономике страны. Такое мнение высказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозёров.

Он напомнил о долгосрочной программе развития до 2025 года, вскоре должен появиться аналогичный документ, рассчитанный до 2030 года.

Изменения, которые я вижу, обрисую в нескольких словах: ренессанс железных дорог. <...> Это касается всего: городского транспорта, пригорода, дальнего следования, иного формата грузоперевозок, интермодальности, мобильности. Мы знаем сейчас, как это сделать, — сказал Белозёров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что возглавляемая им компания постоянно занимается улучшением вагонов и вокзалов — их интерьером и обустройством. Важно, чтобы они стали удобными для современного человека, подчеркнул он.

Вокзалы, которые были построены под сотню лет назад, зачастую очень красивые. Однако в их функционал необходимо постоянно вносить изменения, чтобы они были комфортны в современном мире, считает глава РЖД.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания опубликовала официальные доходы руководителя предприятия за 2019 год. Общий доход Белозёрова составил около 449,7 млн рублей.