Доходы главы РЖД в 2019 году составили почти 450 млн рублей

https://static.news.ru/photo/bf82a86a-e3e4-11ea-b0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания ОАО «Российские железные дороги» опубликовала официальные доходы главы предприятия за 2019 год. Они составили 449,7 миллиона рублей.

Общий доход О. Белозёрова в 2019 году составил 449 668 811,43 рубля, — цитирует текст документ РИА Новости.

Данная сумма складывается из основного места работы и дохода от вкладов в банках. Доходы Белозёрова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей. Таким образом, доходы в 2019 году выросли в два раза.

Также стал известен доход супруги Белозёрова. Он составил 220,153 миллиона рублей. В 2018 году он составил 220,153 млн рублей.

В 2019 году были подведены итоги производственно-финансовой деятельности компании за трёхлетний период. Все запланированные на 2016–2018 годы показатели эффективности были выполнены. В соответствии с положением о системе вознаграждения, утверждённым советом директоров, членам правления компании по решению совета директоров было выплачено долгосрочное (трёхлетнее) вознаграждение, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный градоначальник Сергей Собянин заработал в 2019 году 8,2 млн рублей. Таким образом, его доходы увеличились на 607 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом.