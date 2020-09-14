В России вырос спрос на минтай

https://static.news.ru/photo/2046aa7a-f722-11ea-b85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В I полугодии 2020 года рыбопромышленники в России увеличили поставки минтая на российский рынок на 32% по сравнению с прошлогодними показателями. Их общий объём составил 120 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). По словам главы АДМ Алексея Буглака, рост поставок связан с увеличением спроса россиян на минтаевую продукцию, передаёт ТАСС.

Общий объём поставок минтаевой продукции составил 120 тыс. тонн — плюс 32% к прошлому году. Это самые высокие показатели за прошедшие пять лет, — рассказал он.

По данным АДМ, в 2019 году потребление минтая в РФ составило 1,83 кг на человека в пересчёте на сырую рыбу. На сегодняшний день, по словам президента ассоциации, отечественные рыбаки полностью покрывают потребности российского рынка. Доля импортной продукции составляет 2-3%.

Буглак выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет рост поставок и потребления минтая на отечественном рынке будет расти, это связано с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса ударила по доходам населения. Сегодня потребители со всего мира переориентировались на более доступную продукцию, — сказал он.

По его прогнозам, отечественные поставщики смогут полностью удовлетворить потребности россиян. Он сообщил, что с начала 2020 года отпускные цены на минтай снизились на 30%, рыбацкое сообщество намерено теснее взаимодействовать с потребителем, а в ближайшее время планируется запуск маркетинговой по укреплению имиджа дальневосточного минтая на российском рынке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что развитие процессов глобального потепления может привести к сокращению общемирового вылова рыбы на 3–12% к 2050 году. Об этом заявили специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Согласно их выводам, из-за изменений климата промысловые рыбы начинают смещаться из традиционных районов в другие части Мирового океана.