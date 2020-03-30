Спрос на автомобили в этом году будет на 15-25% ниже, чем в прошлом, а общий спад из-за великого санитарно-экономического кризиса может оказаться и ещё экстремальней. Об этом заявила NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Однако в сложившейся ситуации автопроизводители явно идут на сознательные траты, чтобы «сохранить команду и уберечь персонал от проблем», говорит аналитик.

Как объяснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, карантинные меры наложились на проблемы с дефицитом комплектующих из-за разрушения цепочек поставок, из-за чего автомобильные заводы сейчас закрываются по всему миру: PSA (Citroën, Peugeot, Opel), FCA (Chrysler, Fiat и тд), Volkswagen, Ford, General Motors и тд.

Причём коронавирус существенно усложняет поиск каких-либо альтернативных источников поставок, не только из-за повсеместного закрытия производственных мощностей, но и закрытия границ, подчеркивают экономисты.

Данных за март ещё нет, но они должны оказаться еще хуже чем за февраль: мировые продажи новых авто упали на 20%, до 5,08 млн единиц. Геннадий Николаев аналитик Академии управления финансами и инвестициями аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Временная остановка деятельности крупных автопроизводителей — это не только профилактика коронавируса, но и прямые последствия упавшего рынка. Так считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Автоконцерны уже давно не работают «на склад» — производство напрямую зависит от спроса, а именно с этим сейчас большие проблемы. Влияние оказывают не только коронавирус и ограничения передвижения граждан, и удручающая экономическая ситуация. Люди просто отложили крупные покупки до лучших времён. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Если речь идёт о 3-4 днях остановки производственного процесса — это не страшно, а вот длительные простои грозят как самим предприятиям, так и многим компаниям, вовлечённым в производственную цепочку, убеждён Завьялов. Ни одно крупное промышленное предприятие не способно длительный период финансировать фонд оплаты труда и неиспользуемые производственные мощности без притока денежных средств, указывает эксперт.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Родной автопром схлопнулся

Как стало известно, отечественные автопроизводители решились на остановку конвейеров минимум до 3 апреля. Одна из причин — введение президентом Путиным нерабочего периода с 30 марта по 3 апреля (с сохранением зарплат). Необходимость меры самоочевидна: снижение интенсивности распространения коронавирусной инфекцией.

Свои производства замораживают отечественные концерны «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» приостанавливают производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля. В цехах в дежурном режиме будут находиться лишь те сотрудники, которые отвечают за «непрерывные производственные процессы». Аналогичный режим работы также вводится и на калининградском заводе «Автотор» и предприятиях «Группы ГАЗ».

В свою очередь, автоконцерн «Соллерс» (УАЗ, ЗМЗ, Ford и Mazda), приостановил выпуск автомобилей ещё 28 марта. Работа предприятий возобновится только с 5 апреля.

Конвейеры также останавливаются и на российских заводах иностранных автопроизводителей. В частности, Renault, Toyota, Nissan и Hyundai.

При этом во всех компаниях ТАССу рассказали, что зарплата сотрудников, которые не будут работать на этой неделе, гарантированно сохранится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Французы всем пример

В свете текущего коллапса любопытны диверсификационные манёвры французских автопроизводителей. Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) решили не впадать в отчаяние и в срочном порядке приступили к разработке и выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), проинформировала радиостанция France Info, подчеркнув, что в стране, как и в мире, ощущается острая нехватка такого медоборудования, применяемого при лечении больных COVID-19.

По данным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнётся уже на этой неделе. Для этого компании придётся создавать ряд деталей на 3D-принтерах, поскольку промышленное оборудование ещё не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов ИВЛ в неделю.

По сведениям французской газеты La Tribune, компания за счёт принятых в период эпидемии мер сможет увеличить производство и будет способна выпустить в апреле на своём заводе на юго-западе страны по 500 аппаратов в неделю. На предприятии, находящимся под Парижем, будет выпущено за это время 1,1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, применимых в реанимационных палатах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто пострадал больше всех

Сильнее всех пострадал самый крупный рынок сбыта автомобилей — китайский: в феврале он рухнул на 80%, что грозит серьезными убытками для всех крупнейших производителей. Ожидается, что продажи будут падать еще несколько месяцев, пока в силе будут оставаться карантинные меры, прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Как заявил на пресс-конференции (цитата по РИА Новости) замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса. Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность.

Риск сокращений в автопроме всего мира сейчас крайне велик. Закрытие подобных предприятий несёт в себе огромные социальные издержки, так что автопроизводители могут рассчитывать на поддержку государства наравне с туристическими и авиакомпаниями, — сказал Геннадий Николаев.

Таким образом, спад в индустрии, начавшийся еще в прошлом году, будет продолжаться — и главной задачей на ближайшие месяцы является выживание, а не увеличение продаж. Дефицит авто в совокупности с падением курса рубля способен привести к росту цен на 10-15%, предупреждают опрошенные NEWS.ru экономисты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом что будет дальше, убедительно спрогнозировать никто не сможет, полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Можно лишь сказать то, что локальный спад на автомобили выровняется в течение года, если текущий провал будет не очень глубоким. С другой стороны, ни один бизнес не сможет держать сотрудников в оплачиваемом отпуске бесконечно: или карантин закончится, и люди вернутся на рабочие места, или карантин продолжится, но уже без оплаты простоя. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

А пока что сейчас достоверно можно судить только о последствиях остановки конвейеров в Германии, Италии и США. В их случае нужно говорить о рисках многочисленных увольнений и значительном финансовом ущербе, как для отрасли, так и для экономик стран в целом.

И всё же в этой ситуации хуже всего то, что длительные простои вызовут обратный процесс и пострадает вовлеченный в автопроизводство бизнес, замечает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.