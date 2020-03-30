Спрос на автомобили в этом году будет на 15-25% ниже, чем в прошлом, а общий спад из-за великого санитарно-экономического кризиса может оказаться и ещё экстремальней. Об этом заявила NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Однако в сложившейся ситуации автопроизводители явно идут на сознательные траты, чтобы «сохранить команду и уберечь персонал от проблем», говорит аналитик.
Как объяснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, карантинные меры наложились на проблемы с дефицитом комплектующих из-за разрушения цепочек поставок, из-за чего автомобильные заводы сейчас закрываются по всему миру: PSA (Citroën, Peugeot, Opel), FCA (Chrysler, Fiat и тд), Volkswagen, Ford, General Motors и тд.
Причём коронавирус существенно усложняет поиск каких-либо альтернативных источников поставок, не только из-за повсеместного закрытия производственных мощностей, но и закрытия границ, подчеркивают экономисты.
Данных за март ещё нет, но они должны оказаться еще хуже чем за февраль: мировые продажи новых авто упали на 20%, до 5,08 млн единиц.
Временная остановка деятельности крупных автопроизводителей — это не только профилактика коронавируса, но и прямые последствия упавшего рынка. Так считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Автоконцерны уже давно не работают «на склад» — производство напрямую зависит от спроса, а именно с этим сейчас большие проблемы. Влияние оказывают не только коронавирус и ограничения передвижения граждан, и удручающая экономическая ситуация. Люди просто отложили крупные покупки до лучших времён.
Если речь идёт о 3-4 днях остановки производственного процесса — это не страшно, а вот длительные простои грозят как самим предприятиям, так и многим компаниям, вовлечённым в производственную цепочку, убеждён Завьялов. Ни одно крупное промышленное предприятие не способно длительный период финансировать фонд оплаты труда и неиспользуемые производственные мощности без притока денежных средств, указывает эксперт.
Родной автопром схлопнулся
Как стало известно, отечественные автопроизводители решились на остановку конвейеров минимум до 3 апреля. Одна из причин — введение президентом Путиным нерабочего периода с 30 марта по 3 апреля (с сохранением зарплат). Необходимость меры самоочевидна: снижение интенсивности распространения коронавирусной инфекцией.
Свои производства замораживают отечественные концерны «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» приостанавливают производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля. В цехах в дежурном режиме будут находиться лишь те сотрудники, которые отвечают за «непрерывные производственные процессы». Аналогичный режим работы также вводится и на калининградском заводе «Автотор» и предприятиях «Группы ГАЗ».
В свою очередь, автоконцерн «Соллерс» (УАЗ, ЗМЗ, Ford и Mazda), приостановил выпуск автомобилей ещё 28 марта. Работа предприятий возобновится только с 5 апреля.
Конвейеры также останавливаются и на российских заводах иностранных автопроизводителей. В частности, Renault, Toyota, Nissan и Hyundai.
При этом во всех компаниях ТАССу рассказали, что зарплата сотрудников, которые не будут работать на этой неделе, гарантированно сохранится.
Французы всем пример
В свете текущего коллапса любопытны диверсификационные манёвры французских автопроизводителей. Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) решили не впадать в отчаяние и в срочном порядке приступили к разработке и выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), проинформировала радиостанция France Info, подчеркнув, что в стране, как и в мире, ощущается острая нехватка такого медоборудования, применяемого при лечении больных COVID-19.
По данным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнётся уже на этой неделе. Для этого компании придётся создавать ряд деталей на 3D-принтерах, поскольку промышленное оборудование ещё не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов ИВЛ в неделю.
По сведениям французской газеты La Tribune, компания за счёт принятых в период эпидемии мер сможет увеличить производство и будет способна выпустить в апреле на своём заводе на юго-западе страны по 500 аппаратов в неделю. На предприятии, находящимся под Парижем, будет выпущено за это время 1,1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, применимых в реанимационных палатах.
Кто пострадал больше всех
Сильнее всех пострадал самый крупный рынок сбыта автомобилей — китайский: в феврале он рухнул на 80%, что грозит серьезными убытками для всех крупнейших производителей. Ожидается, что продажи будут падать еще несколько месяцев, пока в силе будут оставаться карантинные меры, прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Как заявил на пресс-конференции (цитата по РИА Новости) замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса. Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность.
Риск сокращений в автопроме всего мира сейчас крайне велик. Закрытие подобных предприятий несёт в себе огромные социальные издержки, так что автопроизводители могут рассчитывать на поддержку государства наравне с туристическими и авиакомпаниями, — сказал Геннадий Николаев.
Таким образом, спад в индустрии, начавшийся еще в прошлом году, будет продолжаться — и главной задачей на ближайшие месяцы является выживание, а не увеличение продаж. Дефицит авто в совокупности с падением курса рубля способен привести к росту цен на 10-15%, предупреждают опрошенные NEWS.ru экономисты.
При этом что будет дальше, убедительно спрогнозировать никто не сможет, полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Можно лишь сказать то, что локальный спад на автомобили выровняется в течение года, если текущий провал будет не очень глубоким. С другой стороны, ни один бизнес не сможет держать сотрудников в оплачиваемом отпуске бесконечно: или карантин закончится, и люди вернутся на рабочие места, или карантин продолжится, но уже без оплаты простоя.
А пока что сейчас достоверно можно судить только о последствиях остановки конвейеров в Германии, Италии и США. В их случае нужно говорить о рисках многочисленных увольнений и значительном финансовом ущербе, как для отрасли, так и для экономик стран в целом.
И всё же в этой ситуации хуже всего то, что длительные простои вызовут обратный процесс и пострадает вовлеченный в автопроизводство бизнес, замечает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Поэтому остаётся надеется, что в РФ государство своевременно сможет простимулировать промышленное производство, ведь поддержка автопроизводителей всегда становится одной из первых мер, поскольку эта отрасль как магнит притягивает к себе множество побочных сфер хозяйственной деятельности и вовлекает в процесс компании разного формата: от крупного бизнеса до множества малых и средний предприятий, — заключил специалист.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен