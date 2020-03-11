Текущая ситуация со стоимостью нефти сближает позиции России и Белоруссии в вопросах поставок, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
По его словам, один из вопросов, который предстоит обсудить в ходе переговоров — поставки энергоносителей.
Я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть, — сказал он.
Румас отметил, что Россия и Белоруссия смогли стабилизировать товарооборот, который сейчас держится на уровне $35-36 млрд.
Белорусский премьер также попросил Мишустина поделиться мнением о том, как тот видит развитие ситуации с нефтью.
Как писал NEWS.ru, ранее Румас сообщил, что отрицательное сальдо в товарообороте между Минском и Москвой уменьшилось. При этом с начала 2020 года из-за снижения поставок нефти наблюдается сокращение торговли.
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