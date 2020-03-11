https://static.news.ru/photo/aaf3232c-6372-11ea-9869-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текущая ситуация со стоимостью нефти сближает позиции России и Белоруссии в вопросах поставок, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

По его словам, один из вопросов, который предстоит обсудить в ходе переговоров — поставки энергоносителей.

Я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть, — сказал он.

Румас отметил, что Россия и Белоруссия смогли стабилизировать товарооборот, который сейчас держится на уровне $35-36 млрд.

Белорусский премьер также попросил Мишустина поделиться мнением о том, как тот видит развитие ситуации с нефтью.

Как писал NEWS.ru, ранее Румас сообщил, что отрицательное сальдо в товарообороте между Минском и Москвой уменьшилось. При этом с начала 2020 года из-за снижения поставок нефти наблюдается сокращение торговли.