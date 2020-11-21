Рубль укрепился к доллару и евро

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На открытии торгов Московской биржи курс доллара по отношению к рублю снизился на 25 копеек, курс евро — на 22 копейки.

По данным торгов на 10.03 мск, курс доллара составил 75,95 рубля, курс евро — 90,16 рубля. К 10:48 мск курс доллара снизился до 75,76 рубля, курс евро — до 89,91 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,51%, до 3066,64 пункта, индекс РТС — на 0,41%, до 1267,92 пункта.

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE повысилась на 1,38%, до $45,58 за баррель. Стоимость нефти WTI выросла на 1,18%, до $42,92 за баррель.

Как писал NEWS.ru, фискальные доходы развивающихся государств снижаются, а необходимость дополнительной поддержки экономики растёт. В мире возникает большой риск девальвации национальных валют, заявил российский президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20). По его словам, в России профинансировать поддержку граждан и экономики при пандемии коронавируса помогли увеличение внутреннего долга и накопленные резервы, однако у многих государств таких возможностей нет.