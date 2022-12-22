Рубль резко вырос к доллару и евро Курс доллара упал ниже 69 рублей, а курс евро опустился до 73 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время вечерних торгов на Московской Бирже 22 декабря российский рубль резко вырос по отношению к американской и европейской валютам. При этом курс доллара снизился в течение дня более чем на три процента, евро потерял более четырех, свидетельствуют данные площадки.

Так, в низшей точке курс валюты США составил 68,87 за доллар, а к 17:55 мск повысился до 69,6 рубля за доллар. Евро в низшей точке оценивался в 73,09 рубля, затем подорожал до 73,8 рубля.

Утром 22 декабря курс доллара на Московской Бирже впервые с апреля преодолел планку в 71 рубль, а днем на максимуме его курс составлял 72,37 рубля. Евро также впервые с апреля превысил показатель в 76 рублей, а затем перешагнул отметку в 77 рублей.

Накануне экономист Константин Ордов посоветовал россиянам приобрести валюту на фоне снижения курса рубля. По его словам, восстановления до показателей 50–60 рублей за доллар не планируется. Он пояснил, что на самом деле российская валюта не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. ЦБ и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70–80 рублям за доллар, однако раньше для этого не хватало инструментов.