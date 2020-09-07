Рубль немного подорожал после выхода Навального из комы

https://static.news.ru/photo/69ed1d7c-f11d-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская валюта компенсировала часть падения после сообщения берлинской клиники Charité о выходе политика Алексея Навального из комы. Курс рубля по отношению к доллару на «завтра» в 18:02 вырос на 34 копейки до 75,77 рубля.

Евро стал дешевле на 39 копеек — в 18:02 он оценивался на Московской бирже в 89,62 рубля.

Сообщение о выходе Навального из комы появилось примерно в 16:00 по Москве.

Российский оппозиционер больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявляли, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября курc евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей.