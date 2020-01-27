https://static.news.ru/photo/67a7c96a-410d-11ea-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число безработных граждан РФ в декабре 2019 года снизилось по сравнению с ноябрём на 34 тысячи человек и достигло показателя в 3 млн 473 тыс. жителей, или 4,6% населения.

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — около 1,5%. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,8%. Самый высокий уровень в Ингушетии — 26,3%, передаёт Росстат.

Кроме того, двузначные показатели в Чечне (13,6%), Северной Осетии (13,4%), Дагестане (13,0%), Республике Алтай (12,8%), Туве (12,0%), Кабардино-Балкарии (11%), Карачаево-Черкесии (10,7%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что численность постоянного населения РФ сократилась второй год подряд. Об этом сообщает Росстат, опираясь на предварительную оценку. На 1 января 2020 года число жителей страны составило 146 млн 745,1 тыс. человек. Это на 35 622 человека меньше, чем в прошлом году.