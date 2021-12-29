Росстат оценил уровень инфляции в РФ в 2021 году 

Инфляция в России в 2021 году, по предварительным данным, достигла отметки 8,39%, набрав в декабре 0,82%, сообщил Росстат. Это более чем в два раза выше цели, поставленной Центробанком в 4%. Финальная оценка будет предоставлена ведомством 12 января. Продовольственные товары в декабре выросли в цене на 1,36%, а за год — на 10,62%, в то время как непродовольственные товары — на 0,64% и 8,58% соответственно. В сфере услуг эти показатели значительно ниже — в период за декабрь подорожание показало 0,26%, а цифра за весь год составляет 4,98%.

По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39%, — сообщило ведомство.

Ранее Росстат внёс изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчёте инфляции, а также незначительно расширил его. Число позиций для расчёта индекса потребительских цен за месяц увеличилось с 556 до 558. Туда вошли 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных и 137 услуг. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году. По её словам, уровень инфляции в 2022 году снизится до 4–4,5%.

Набиуллина сообщила, что уровень инфляции в России по итогам 2021 года превысит 8%. Она отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке.