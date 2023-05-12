Россию хотят оставить без стиралок и холодильников. Почему это не сработает Но что-то в этом направлении Штатам сделать удалось

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В новый, 11-й пакет санкций против России, который сейчас обсуждает Евросоюз, хотят включить механизм воздействия на компании и, может, даже целые страны, которые позволяют России эти санкции обходить. За примерами далеко ходить не надо — значительная часть параллельного импорта поступает в нашу страну из СНГ. Многие эксперты говорят, что задушить параллельный импорт нереально. Но так ли это на самом деле? Расскажет NEWS.ru.

Против каких компаний хотят ввести вторичные санкции

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюз думает включить семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронику. Как пишет Financial Times, в санкционном списке фигурируют две компании из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments.

Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции против компаний из ОАЭ, Сирии и Армении.

По данным других источников, речь идет даже о десятках компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Третьи источники и вовсе говорят, что пока никаких готовых списков нет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как уже ограничили параллельный импорт

Ранее этой весной стало известно о визитах целых делегаций американских чиновников, включая госсекретаря Энтони Блинкена, в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Не про все встречи было известно в деталях, но эксперты предполагают, что основной темой был обход санкций.

С 1 апреля в Казахстане заработала онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. По словам высокопоставленных лиц Казахстана, механизм «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России. В Казахстане опасаются «вторичных санкций» за нарушение антироссийских ограничений Европы и США.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на логистические компании, теперь цепочки поставок из Казахстана перемещаются в Киргизию, Китай и ОАЭ, а стоимость импортных товаров в РФ из-за этого может вырасти на 10–12%. Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняют и поставки из Узбекистана, так как грузы из этой страны, опять же, едут через Казахстан, говорят логисты. В результате некоторые компании сократили закупки холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума.

Часть бизнесменов говорит, что основные поставки бытовой техники от этих производителей были именно из Казахстана и Узбекистана и что теперь эти бренды, вероятно, исчезнут из российских магазинов. Впрочем, россияне уже покупают китайскую и турецкую технику, говорит один из предпринимателей.

Фото: Стрингер/ТАСС Казахстан. Автомобили на территории международного автомобильного пункта пропуска

Что еще ввозят из Казахстана

Кроме того, в прошлом году Казахстан резко увеличил поставки в Россию автомобилей. В ФТС подчеркнули, что за первые восемь месяцев 2022-го в страну завезли 6,5 тыс. машин. Эта цифра в 15 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Экспорт смартфонов вырос в сотни раз. Если за первое полугодие 2021-го Казахстан продал России сотовых телефонов на сумму $36,8 тыс., то за первую половину 2022-го — на $78 млн. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тыс. единиц в 2022-м. В Россию из Казахстана ввозили бренды iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и другие. Поставки резко выросли в апреле текущего года, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка, пишет казахский Forbes.

Также Казахстан начал ввозить в Россию в сто с лишним раз больше процессоров и контроллеров. А еще вырос экспорт флешек, карт памяти и смарт-карт для выпуска банковских карт. Таких смарт-карт в Россию доставили более 387 тысяч, в то время как в 2021 году поставок не было вообще. Огромная сумма была получена за перепродажу в Россию компьютерной техники, мониторов и проекторов — $375,4 млн. Объем поставок за год увеличился более чем в 400 раз, сообщает один из казахских журналистов.

Можно ли запретить параллельный импорт

Значительная часть экспертов сегодня уверена: параллельный импорт в Россию остановить нельзя. Если даже внести ту или иную компанию-посредник в черный список и запретить всему западному миру с ней торговать, владелец этой компании легко откроет новое юрлицо и продолжит закупки нужных товаров и перепродажу их в РФ.

Но примеры с Казахстаном и Узбекистаном ставят эту теорию под сомнение. Действительно, открыть новую компанию — не проблема. Но если речь идет о принципиальном решении, принимаемом на госуровне, ситуация заметно усложняется. Кроме того, отдельные компании в дружественных странах давно опасаются вторичных санкций. К примеру, в конце прошлого года поставки своей техники в Россию прекратил известный китайский бренд электроники Huawei. А совсем недавно один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — подчинился западным требованиям и заблокировал инвестсчета россиян.

Впрочем, пока, несмотря на все встречи и призывы западных политиков, Китай, ОАЭ и страны СНГ все еще остаются поставщиками различных товаров для России.

Экономист Денис Ракша в беседе с NEWS.ru подтверждает: все зависит от политической воли властей той или иной страны. И если, к примеру, на выборах в Турции в ближайшие дни выиграет конкурент Эрдогана, эта страна может последовать примеру Казахстана. Страны, которые будут ограничивать параллельный импорт, еще появятся, уверен эксперт. И импортные товары из-за этого будут дорожать. Но, к примеру, тот же Китай вряд ли пойдет на уступки Западу, считает Ракша.

Почему параллельный импорт еще жив

Если бы власти США и Евросоюза действительно хотели перекрыть параллельный импорт, они бы уже воздействовали на свои компании, объясняет Денис Ракша. В частности они могли бы пригрозить опубликовать информацию о том бизнесе, который формально ушел из России, но в реальности продолжает поставлять туда товары через посредников. Такие публикации нанесли бы сильный репутационный ущерб западному бизнесу, и параллельный импорт был бы ограничен.

По мнению аналитика, власти намеренно не идут на это, потому что с потерей российского рынка компаниям придется сокращать доходы, налоги и рабочие места. А этого, уверен он, западные лидеры не хотят.

Впрочем, есть и другая точка зрения: западные предприниматели на самом деле не могут быть уверены, что, продавая свою продукцию в условную Турцию, не продадут ее в итоге в Россию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что еще могут включить в новый пакет санкций

Одна из европейских стран разочарована тем, что новый пакет не включает прекращение импорта российских алмазов. Ранее NEWS.ru писал, что российский крупнейших добытчик алмазов компания АЛРОСА попала под санкции США, Великобритании, Канады и Австралии весной прошлого года. Но Евросоюз не стал вводить санкции из-за Бельгии — в Антверпене находится крупный международный центр торговли алмазами. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо тогда говорил, что санкции приведут лишь к тому, что алмазы из России будут доставляться в Антверпен через другие страны. Возможно, санкции против российской алмазной промышленности обсудят еще раз.

Еще один камень преткновения — пока не состоявшиеся санкции против ядерного топлива. По данным Politico, против введения санкций ЕС в отношении ядерного сектора долгое время выступала Венгрия, указывая на свою зависимость от Росатома.

Чтобы избежать возможной блокировки со стороны Будапешта, ЕС рассматривал вариант с включением в санкционный список отдельных сотрудников Росатома и других компаний, но в итоге отказался и от этой идеи. В Минэкономики Франции отмечали, что многие атомные электростанции страны используют российское топливо.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Знак радиационной опасности на двери одного из помещений Белоярской атомной электростанции

По словам источников, в рамках нового пакета нефтяным танкерам могут запретить разгрузку в открытом море или заход в порты с выключенными GPS-трекерами. Это должно помочь отслеживать нарушение ограничений на торговлю российской нефтью.

Также в ЕС обсуждают отдельные санкции за вывоз детей с Украины в Россию и разрушение памятников культуры в результате боевых действий.