Россияне заметили ухудшение качества продуктов из-за пандемии

Жители России отметили ухудшение качества продуктов питания во время пандемии. На это обратили внимание почти 40% опрошенных Роскачеством граждан.

Согласно опросу, 72% респондентов считают , что ухудшилось качество колбасных изделий и деликатесов, 59% — молочных продуктов, 55% — отечественных сыров, 41% — мяса, 38% — овощей, 33% — свежих фруктов, кондитерских изделий и сладостей — 37%, хлебобулочных изделий — 36%.

39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось, — сказано в исследовании.

Также 29% респондентов заявили, что снизилось качество рыбы, 20% отметили ухудшение качества алкоголя, 14% — безалкогольных напитков и воды. Были опрошены 1028 человек в возрасте от 18 лет. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населённого пункта.

Ранее стало известно, какая кисломолочная продукция может навредить организму. Отмечалось, что йогурты и творожки с добавками и наполнителями стоит считать сладостями, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и твороге. А сахар не только может навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция. Также рекомендуется избегать крахмала в составе.