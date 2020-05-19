Россияне в апреле на треть сократили траты на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/837d805c-99ec-11ea-87aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в апреле примерно на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во время видеоконференции 19 мая сообщил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, потребительская активность в апреле показала стремление россиян к сбережению. Привычные траты население отменило или перенесло на более поздний срок.

Это стало заметно в мае. После отмены режима самоизоляции в некоторых регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах, — цитирует РИА Новости представителя банка.

Он добавил, что в апреле транзакции по картам сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 42% — с мартом 2020-го. Сильнее всего пострадал торговый эквайринг — на 35% и 51% соответственно. Онлайн-заказы упали на 30% по отношению к прошлому апрелю, однако их доля в общем объёме выросла до 34%.

Одной из немногих сфер, где обороты выросли относительно прошлого апреля, стал продуктовый ритейл — на 23%. В торговом эквайринге его доля увеличилась до 53%. Оборот алкомаркетов вырос на 138%. Также увеличилась доля заказов продуктов из магазинов и ресторанов через Интернет.

Ранее NEWS.ru писал, что объём повседневных расходов российской семьи упал на 47,6% в первую неделю после введения режима самоизоляции. Траты сократились до 3,4 тысячи рублей, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир».