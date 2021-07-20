Просрочка по кредитам в России упала на уровень до пандемии

Уровень просрочки по кредитам в России упал до уровня, когда пандемия коронавируса ещё не началась. Таким образом, россияне стали меньше задерживать выплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

На текущий день доля кредитов, по которым граждане не платят три месяца и дольше, упала до 6,7% от общего объёма задолженности. При этом весь объём розничного кредитного портфеля составляет 12,55 трлн рублей. Тем не менее эксперты предупреждают, что положительная динамика кратковременна — россияне начали брать новые займы, чтобы погасить предыдущие. Поэтому доля просрочки по кредитам может снова вырасти.

Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, — пояснил управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Он отметил, что реальные доходы россиян так и не возросли, а вот инфляция продолжает играть значимую роль. Кроме того, снижение доли просроченной задолженности связано с продажей долгов кредиторам.

Ранее руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский рассказал, какие факторы могут испортить кредитную историю.