https://static.news.ru/photo/abd0c320-d11a-11e9-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россияне перестали тратить деньги на развлечения в выходные дни. Средний чек при покупке билетов в театры, клубы и на концерты сократился на 18% по сравнению с 2018 годом.

Проведённое банком «Русский стандарт» исследование показало, что билеты в кино россияне стали покупать дешевле на 2,4%, а спортивные мероприятия потеряли 8,5% от стоимости среднего чека в прошлом году.

Средний чек составил: 576 рублей — кино, 2 659 рублей — спорт и 1 309 рублей — театры, музеи и концерты, — приводит РИА Новости данные аналитиков.

Ранее News.ru писал о том, что в июле средний чек жителя России за один поход в магазин уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей и составил 546 рублей. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.