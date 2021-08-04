В России резко вырос спрос на электронную ипотеку

Доля ипотечных сделок с использованием электронных сервисов достигла в России почти 50%. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский, слова которого приводит РИА Новости.
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И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год, — сказал глава Росреестра.
Он также отметил троекратное увеличение доли электронных договоров долевого участия (ДДУ), которая в настоящее время также составляет около 50%.
Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее брать ипотечные кредиты. По словам брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, приобретение денежных ссуд на жильё будет возможно только после тщательной проверки уровня долговой нагрузки заёмщика.
Ужесточение же регулирования выдачи ипотеки со стороны ЦБ может привести к образованию так называемых пузырей, что, в свою очередь, будет очень рискованно для российской экономики.