Россияне рассказали, сколько потратят на сборы ребёнка в школу

Жители России по-разному готовят своих детей к 1 сентября. Так, каждый четвёртый россиянин сообщил, что надеется уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а половина родителей — до 20 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.
Почти каждый пятый родитель (18%) планирует
Кроме того, 82% граждан считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Для 16% россиян цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% заявили, что цены занижены.
Ранее сообщалось, что в этом году жители России намного раньше начали готовить детей к школе. Уже начался повышенный спрос на школьные товары.
Самую высокую активность в покупке канцелярских товаров