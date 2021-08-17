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Россияне рассказали, сколько потратят на сборы ребёнка в школу

10:41, 18 августа 2021
Россияне рассказали, сколько потратят на сборы ребёнка в школу Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Жители России по-разному готовят своих детей к 1 сентября. Так, каждый четвёртый россиянин сообщил, что надеется уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а половина родителей — до 20 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

Почти каждый пятый родитель (18%) планирует потратить на подготовку ребёнка к началу учебного года от 20 до 30 тысяч рублей, 7% — 30–50 тысяч и только 2% — свыше 50 тысяч рублей.

Кроме того, 82% граждан считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Для 16% россиян цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% заявили, что цены занижены.

Ранее сообщалось, что в этом году жители России намного раньше начали готовить детей к школе. Уже начался повышенный спрос на школьные товары.

Самую высокую активность в покупке канцелярских товаров проявляют родители из Тувы, а также Калининградской и Астраханской областей. А ранний интерес к покупкам школьной формы отмечен в Республике Алтай, Рязанской и Волгоградской областях.

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