Россияне назвали условия, которые должен создать работодатель на удалёнке

https://static.news.ru/photo/fc907ff0-f71e-11ea-825b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса Worki провели опрос и выяснили отношение жителей России к работе из дома, а также какие условия должен предоставить работодатель при работе в удалённом режиме.

Согласно исследованию, более 40% россиян считают, что работодатель должен компенсировать расходы на оборудование, сотовую связь и другие траты при работе сотрудника из дома.

Участники опроса также рассказали, какие условия должен создать работодатель для удалённой работы своих сотрудников. По их словам, в первую очередь компании должны компенсировать расходы на Интернет и предоставлять оборудование (по 60%), сотовую связь (54%) и коммунальные услуги (23%). Кроме того, 42% согласились с тем, что необходимо повышать зарплату тем, кто работает из дома, — приводит результаты опроса ТАСС.

Многие опрошенные (46%) считают, что работодатели вскоре будут переводить сотрудников на удалённую работу. Респонденты назвали профессиональные сферы, в которых вероятность перевода на работу из дома наиболее высока: информационные технологии и телеком (73%), маркетинг, реклама и PR (62%), финансовый сектор (56%) и банковский (34%), а также работа с недвижимостью (27%).

Отмечается, что лишь 19% опрошенных сообщили о готовности перейти на удалённый режим работы.

Как писал NEWS.ru ранее, компании по всему миру перевели на удалённую работу около 40% персонала на фоне пандемии коронавируса. Около 75% работников в первые месяцы пандемии сохранили и даже повысили свою производительность несмотря на удалённую работу.