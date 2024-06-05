Россияне готовы переезжать из столиц в малые города Эксперт Абрамова: россияне хотят сменить мегаполисы на малые города

Происходящие изменения в миграционных потоках говорят о запросах россиян на смену места жительства и переезд в малые города, заявила NEWS.ru президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом эксперт подчеркнула, что хотя россияне и хотят переехать, отправиться им некуда. Малые российские города пока неконкурентноспособны по сравнению с мегаполисами, признала она.

Если мы с вами посмотрим на миграционные потоки, которые очень изменились, то увидим, что у людей появился запрос уехать из крупных городов. Жить в малом городе, где есть чуть больше возможностей заниматься творчеством, уделять время семье, где другая экологическая обстановка. Но, к сожалению, малые города сейчас не могут ответить на этот запрос общества, — заявила Абрамова.

Она пояснила, что конкурентноспособность городов далеко не всегда подразумевает их экономическое развитие.

Это больше про атмосферу города, про наличие сообществ крутых людей. Вот почему именно развитие креативных индустрий в любом городе сразу же повышает его конкурентоспособность, — сказала эксперт, добавив, что больших денежных вложений это не требует.

Ранее урбанист Юлия Зубарик рассказала NEWS.ru, что экономическое преимущество малых городов складывается из более низкой цены на недвижимость, а также на товары и услуги при укрепляющемся тренде на удаленный режим работы. Для мегаполисов же характерна повышенная нервозность и менее размеренный ритм жизни. Кроме того, малые города часто находятся ближе к природным объектам, чем большие. Поэтому и качество отдыха там может быть выше.