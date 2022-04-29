Россиянам за границей станут выпачивать пенсию в рублях Правительство решило выплачивать живущим за границей россиянам пенсию в рублях

Фото Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Правительство России решило зачислять пенсии в рублях на открытые в России счета тем гражданам страны, кто живёт за границей и не может получать деньги из-за санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию <...> выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые <...> в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, - говорится в документе.

Для получения денег необходимо подать заявку в органы, осуществляющие выплаты. Там необходимо указать реквизиты счёта, открытого в РФ. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Если ограничительные меры будут сняты, выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления этих остоятельств, с доплатой за всё прошедшее время.

Поставновление будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России будут проиндексированы пенсии, а также пособия и зарплаты бюджетников. По его словам, профицит бюджета страны составляет около одного триллиона рублей, что оставляет возможности для индексации.