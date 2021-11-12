Россиянам рассказали, какие товары подешевеют к Новому году

Некоторые продукты подешевеют к Новому году, рассказала представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева. По её словам, цена на мясо птиц снизится к праздникам. Её слова приводит URA.RU.

Некоторые продукты к Новому году дешевеют. Это касается, например, цен на мясо птицы. Цена на мясо птицы традиционно растёт в так называемый шашлычный сезон, который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается, — отметила эксперт.

По её словам. осенью падает спрос на мясо птицы, так как его становится больше на рынке. После Нового года наблюдается похожая тенденция. По её словам, цены на продукты, у которых длительный срок хранения, не будут дорожать. Это связано с тем, что поставщики и сети зарабатывают на объёмах продаж. Они кратно увеличиваются в конце декабря.

Ранее Минсельхоз предложил ряд мер для сдерживания цен на продукты, которые входят в «борщовый набор». Так, например, правительство может увеличить площадь посевных полей и количество складских помещений. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тысячи тонн продукции.