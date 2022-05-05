Россиянам рассказали, как поступить со сбережениями в валюте Экономист Николаев призвал россиян не спешить избавляться от долларов

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Экономист Игорь Николаев порекомендовал россиянам, у которых есть сбережения в долларах, не избавляться от валюты без необходимости. По его словам, которые приводит «Московский комсомолец», тенденция резкого ослабления курса доллара может измениться, и обладатели иностранной валюты смогут продать её выгоднее.

Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее, — сказал специалист.

Купить доллары или евро, по его мнению, стоит на свободные деньги, которые точно не потребуются в обозримой перспективе. Если же таких денег у россиянина нет, стоит занять выжидательную позицию, и менять валюту только в том случае, если наличных рублей не хватает на текущие расходы.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган вновь посоветовал россиянам «разложить по разным корзинам» их финансы, чтобы застраховаться от дефолта. В то же время он подчеркнул, что ситуация в России отличается от классического дефолта. В случае если его объявят, он будет рукотворным, поскольку у страны достаточно денег, и она в состоянии погасить все свои внешние обязательства несколько раз. Последствия подобного дефолта будут минимальными, так как государство в качестве регулятора в основной степени контролирует курс рубля.