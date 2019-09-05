Специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) составили список профессий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что наибольшее число вакансий с указанной заработной платой предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Таким образом, на зарплату выше средней претендуют машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики и прорабы. При этом капитанам и пилотам за работу платят уже 300–400 тысяч рублей в месяц, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что более 40% россиян работают не по специальности, что чаще всего связано с низкой зарплатой. Выше всего их доля в сфере продаж — 70%, также это административный персонал — 64%.