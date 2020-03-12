По итогам 2019 года российские дистрибьюторы закупили рекордное количество белорусской водки. Такой стала реакция отрасли на повышение ставок акциза на алкоголь, выяснил NEWS.ru.

Всего в прошлом году РФ ввезла из Белоруссии 24,4 млн декалитров водочной продукции, что на 37% превышает показатели 2018 года, говорится в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС). Речь идёт о наибольшей группе товарной номенклатуры сегмента, в частности, по нему проходит водка крепостью 37,5% и выше. Данная классификация принята Комиссией Таможенного союза в 2010 году для анализа внешнеэкономической деятельности внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В сентябре 2019 года впервые с 2015-го Госдума приняла закон о повышении ставок акцизов на вино и алкоголь с 523 до 540 рублей. Решение вступило в силу 1 января 2020 года. Отраслевые лоббисты с осени пытались изменить минимальную стоимость бутылки в рознице, мотивируя это, помимо увеличения размера косвенного налога, ростом цен на пшеницу и подорожанием стекла, но добились от Минфина лишь незначительного повышения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу после известий о решении парламентариев бизнес перешёл к массовым закупкам в соседней стране, а также максимально нарастил выпуск алкоголя по «старым» ставкам.

В России планируется ежегодное повышение стоимости акцизов, поэтому желание сэкономить у бизнеса будет всегда. Я думаю, поставки из Белоруссии росли в основном в конце 2019 года. Производители в регионах в сентябре-декабре нарастили объёмы водки на 15-17% и постарались завезти как можно больше продукции по старой ставке, чтобы сэкономить. Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

Данная мера позволила бизнесу сократить издержки, но обвалила выпуск в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, по данным Национального союза защиты прав потребителей, на 13,7%, до 4,4 млн декалитров. По оценкам Вадима Дробиза, отгрузки у предприятий упали на 25%.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей отмечали рост производства вина и крепкого алкоголя (исключая пиво, медовуху, сидр и проч.) в России в 2019 году на 7%, до 199,8 млн декалитров, по отношению к 2018 году. Однако водка оказалась в числе аутсайдеров: её продажи снизились в пределах 1,7% в литраже и на 0,1% в денежном выражении.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О росте потребления водки среди россиян, стимулирующем импорт, говорить нельзя, замечает управляющий партнёр экспертной группы VETA Илья Жарский. При сохранении объёмов внутреннего производства и стагнации продаж увеличение импортных поставок могло бы стать предпосылкой для переизбытка предложения, рынок пришёл бы в равновесие за счёт конкурентных механизмов и снижения стоимости внутри страны. Но этого не происходит из-за регулирования цен на крепкий алкоголь со стороны государства, как прямо, путём установления минимальной розничной цены, так и за счёт размера косвенного налога, полагает собеседник.

Повышение ставки НДС, акциза, а также инфляция уже оказали негативное влияние на конкурентоспособность продукции отечественных производителей в прошлом году и, скорее всего, окажут в текущем. То, что мы сейчас наблюдаем, по сути, сводится к вытеснению водки российского производства относительно дешёвым и качественным импортом, но, увы, не только им, поскольку доля контрафакта по-прежнему остаётся на уровне, близком к 40% всей реализуемой в стране алкогольной продукции. Илья Жарский управляющий партнёр экспертной группы VETA управляющий партнёр экспертной группы VETA

В стоимостном выражении прирост импорта водки из Белоруссии с 2014 по 2018 год составил 179%, сообщила партнёр компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Активные поставки из этой страны начались ещё в 2015-2016 годах, отметила эксперт. Кроме того, в это время снизились поступления данной продукции в РФ из Финляндии, указала Гольфанд.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

С 2010 по 2014 год цена за бутылку в РФ заметно выросла, что спровоцировало рост низкокачественных товаров на рынке. С 2017 года продажи стабилизировались в результате внедрения системы для госконтроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), однако контрафакт в рознице сохраняется.