Россия вошла в пятёрку лидеров по объёму международных резервов

В настоящее время Россия входит в топ-5 стран мира по объёму международных резервов, уступая по данным показателям только Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.

По данным Счётной палаты, на 1 сентября 2021 года объём международных резервов РФ превысил $618,2 млрд.

Это исторический рекорд, за всё время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось, — говорится в сообщении.

В Счётной палате уточнили, что с начала 2015 года резервы выросли на $235 млрд. Также в ведомстве рассказали, что за последние годы страна заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.

Также в российские резервы входят специальные права заимствования — резервное платёжное средство, эмитируемое МВФ. Эта сумма в настоящее время составляет $24,6 млрд.

Ранее в Счётной палате заявили о том, что природные богатства Кавказа используются нерационально.