https://static.news.ru/photo/94b33e0a-bfd8-11e9-bfc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские вложения в государственные бумаги США сокращаются на протяжении четырёх месяцев.

Объём вложений сократился с $12,024 млрд до $10,848 млрд, при этом по долгосрочным облигациям, напротив, зафиксировано увеличение до $5,296 млрд с $5,250 млрд, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Минфин США выпустил директиву с пояснениями о сфере действия новых санкций против суверенного долга России. В документе отмечается, что второй пакет ограничений не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублёвых облигаций РФ, а также на российские госкомпании.