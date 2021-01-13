Россия сократила транзит через Украину до минимума со времён СССР

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Транзит российского газа через Украину снизился в 2020 году на 38% (достиг минимума со времён СССР) и составил 55,8 млрд кубометров. По словам руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, это минимальный показатель за последние 30 лет.

Он отметил, что газотранспортная система рассчитана на транзит в 146 млрд кубометров и сейчас она загружена менее чем на треть.

Макогон добавил, что транзит может сократиться ещё на 15 млрд кубометров и лишить Украину части дохода. Он пояснил, что в 2021 году может выйти на проектные режим работы «Турецкий поток — 2», по которому будет поставлять газ для Венгрии, Хорватии и Сербии, сообщает «Экономическая правда».

В конце 2019 года РФ и Украина договорились о продолжении транзита газа на пять лет. Согласно контракту, «Газпром» будет прокачивать в первый год 65 млрд кубометров и по 40 млрд кубометров в последующие годы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве подсчитали потери от запуска газопровода «Северный поток-2». По мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, прокачка газа по нему может начаться уже в 2021 году. Причём, голубое топливо будет поставляться даже в те страны, которые не покрывались «Северным потоком» и «Турецким потоком». В этом случае у России отпадёт необходимость в транзите газа через Украину. Заработать на пятилетнем контракте с не получится, украинская ГТС будет работать только на самоокупаемость.