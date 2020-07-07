Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/2991dc46-c0f7-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также подписала контракты о продаже в США терминалов для измерения температуры, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь, — цитирует ТАСС Мантурова.

Кроме того, по словам министра, в Россию поступили заявки на антиковидный препарат «Авифавир» из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. Мантуров отметил, что высокий экспортный потенциал есть и у отечественного препарата «Левилимаб», применяемого при лечении тяжёлой формы пневмонии.

Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идёт работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном, — добавил Мантуров.

Он также сообщил об имеющихся договорённостях на поставки защитных костюмов Туркмении, антисептиков и дезинфектантов — в страны Персидского залива.

Как писал NEWS.ru, аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций. Работу проведут специалисты концерна совместно с медицинским персоналом. Эта проверка вызвана пожаром, случившимся 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Подобный пожар произошёл и в больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве. В результате инцидентов погибли шесть пациентов.