Россия поставила рекорд по экспорту электроэнергии

Объёмы экспорта электроэнергии из России вышли на уровень рекордных с 2012 года. Об этом сообщается в протоколе совещания замглавы Минэнерго Павла Сниккарса, пишут «Известия».
Согласно документу, в первом полугодии текущего года
Основной причиной высоких цен на электроэнергию является долгая и холодная зима, а также аномально жаркое лето. По итогам года, как считают эксперты, Россия может заработать более $1 млрд на экспорте электроэнергии.
По данным ведомства, всего в январе—июне 2021 года, по предварительным данным, экспортировано 10,2 млрд кВт⋅ч. В такой же период 2020 года показатель был на уровне 5,2 млрд кВт⋅ч, 2019-го — 9,3 млрд кВт⋅ч.
Компания «Интер РАО», которая экспортирует электроэнергию за рубеж, также ожидает рекордных поставок по итогам первого полугодия. По мнению представителей компании, это связано не только с холодной зимой, из-за чего выросло потребление электроэнергии в странах Европы, но и с поставками в страны Балтии по сечению Россия — Латвия, что оказалось более эффективным, чем поставки в Литву через Белоруссию.
Ещё одним фактором стал рост объёмов поставок из Калининградской области в Литву в связи с окончанием строительства новых электростанций.
Как сообщалось ранее, Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешёвой электроэнергией для населения. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт⋅ч. Лидером списка стал Казахстан с показателем в 2,3 рубля за кВт⋅ч, а третье место заняла Украина, где цена на электричество равна 4,5 рубля за кВт⋅ч.