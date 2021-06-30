Россия поставила рекорд по экспорту электроэнергии

Объёмы экспорта электроэнергии из России вышли на уровень рекордных с 2012 года. Об этом сообщается в протоколе совещания замглавы Минэнерго Павла Сниккарса, пишут «Известия».

Согласно документу, в первом полугодии текущего года наблюдается рост экспорта до рекордных значений за последнее десятилетие в направлении стран Балтии. Там наблюдается рост более чем в два раза по сравнению с прошлым годом — до 3 млрд кВт⋅ч. Такая же картина складывается в направлении Финляндии — там наблюдается рост более чем в три раза, объёмы экспортированной электроэнергии составили 3,8–3,9 млрд кВт⋅ч.

Основной причиной высоких цен на электроэнергию является долгая и холодная зима, а также аномально жаркое лето. По итогам года, как считают эксперты, Россия может заработать более $1 млрд на экспорте электроэнергии.

По данным ведомства, всего в январе—июне 2021 года, по предварительным данным, экспортировано 10,2 млрд кВт⋅ч. В такой же период 2020 года показатель был на уровне 5,2 млрд кВт⋅ч, 2019-го — 9,3 млрд кВт⋅ч.

Компания «Интер РАО», которая экспортирует электроэнергию за рубеж, также ожидает рекордных поставок по итогам первого полугодия. По мнению представителей компании, это связано не только с холодной зимой, из-за чего выросло потребление электроэнергии в странах Европы, но и с поставками в страны Балтии по сечению Россия — Латвия, что оказалось более эффективным, чем поставки в Литву через Белоруссию.

Ещё одним фактором стал рост объёмов поставок из Калининградской области в Литву в связи с окончанием строительства новых электростанций.

Как сообщалось ранее, Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешёвой электроэнергией для населения. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт⋅ч. Лидером списка стал Казахстан с показателем в 2,3 рубля за кВт⋅ч, а третье место заняла Украина, где цена на электричество равна 4,5 рубля за кВт⋅ч.