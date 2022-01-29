Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

Российский бензин является вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, таковы данные рейтинга, составленного РИА Новости.

Агентство отмечает , что в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы цены ниже российских только в Казахстане. В пересчёте на рубли там за литр бензина АИ-95 просят 35,7 рубля. Третий показатель по дешевизне в Белоруссии, где литр в среднем стоит почти 61 российский рубль.

Нидерланды являются лидером по цене на бензин в Европе. Там в пересчёте на российскую валюту он стоит 169,1 рубля за литр. Также дорогое топливо в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции, где литр обходится дороже 150 рублей.

Цены на бензин выросли во всех странах Европы. Самым значительным оказался рост цен в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). Меньше всего топливо подорожало в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

Ранее стало известно, что в Минфине рассчитывают: проект закона о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Это произойдёт в том случае, если правительство одобрит предложения Минфина и Минэнерго по корректировке демпфера. Индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года. Сейчас идёт обсуждение параметров поправок.