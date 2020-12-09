Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией

https://static.news.ru/photo/e0984006-3a46-11eb-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Россия, Армения и Азербайджан вновь провели переговоры. На этот раз речь шла о поставках плодоовощной продукции. Стороны, которые представляли глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, начальник Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при армянском правительстве Георгий Аветисян и глава азербайджанского агентства Гошар Илахи оглы, договорились ещё раз обсудить вопрос 11 декабря.

Во время беседы с Илахи оглы Данкверт напомнил, что РФ неоднократно сообщала азербайджанскому ведомству, что выявление карантинных продуктов из Азербайджана приобрело постоянный характер.

Из-за того, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок (продукции, в которой наиболее часто обнаруживались опасные вредители) из этого государства, — приводит сообщение РИА Новости.

От Баку Россельхознадзор ожидает расследования каждого случая, в частности, южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Россия запрещает ввозить на свою территорию помидоры и яблоки с 10 декабря. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка. С 14 декабря Москва вводит запрет на томаты и перцы из Армавирской области Армении. Оттуда в РФ привозят продукты с мозаикой пепино.

Кроме того, российские власти временно запретили ввозить томаты и перцы из Кашкадарьинской области Узбекистана из-за найденного в овощах вируса. Запрет вступит в силу с 11 декабря, сообщал NEWS.ru.