Москве нужно ещё некоторое время, чтобы представить своё отношение к реакции Организации стран — экспортёров нефти на коронавирус. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
По словам главы Минэнерго, которые
Как сказал Новак, сейчас он даже не может ответить, готова ли Россия к увеличению сокращения или сделка должна быть продлена.
До конца не понимаю ситуацию и чёткие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно ещё некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть, — пояснил министр.
4 февраля эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей стоимость барреля начала постепенно повышаться. По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки.
Ранее глава Счётной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Россия потеряет деньги при продаже нефти за рубеж из-за распространения нового коронавируса. По его мнению, такой вариант развития событий почти неизбежен, писал NEWS.ru.
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