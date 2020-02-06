https://static.news.ru/photo/f2ef2078-48c8-11ea-a67a-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москве нужно ещё некоторое время, чтобы представить своё отношение к реакции Организации стран — экспортёров нефти на коронавирус. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам главы Минэнерго, которые приводит РИА Новости, сейчас технический комитет ОПЕК+ в Вене обсуждает различные варианты. Там есть российские специалисты, и они следят за ситуацией.

Как сказал Новак, сейчас он даже не может ответить, готова ли Россия к увеличению сокращения или сделка должна быть продлена.

До конца не понимаю ситуацию и чёткие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно ещё некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть, — пояснил министр.

4 февраля эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей стоимость барреля начала постепенно повышаться. По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки.

Ранее глава Счётной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Россия потеряет деньги при продаже нефти за рубеж из-за распространения нового коронавируса. По его мнению, такой вариант развития событий почти неизбежен, писал NEWS.ru.