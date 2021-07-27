Россия договорилась с Азербайджаном о сезонных поставках газа
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:58, 27 июля 2021
Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press
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Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Срок действия соглашения — до 2023 года. Об этом говорится в сообщении «Азерконтракта».
Соответствующее соглашение подписано между компанией «Азерконтракт» и группой «Газпром». Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и таких же объёмов газа из России в Азербайджан в зимний сезон, — отмечается в сообщении азербайджанской компании.
При этом объёмы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане летом. Заключение договора поможет обоим сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.
Учитывая высокий рост газодобычи в Азербайджане, страна может создать дополнительные запасы голубого топлива к зиме, так как уровень внутреннего потребления в это время года значительно увеличивается, сообщили в компании.
Техническую реализацию соглашения по приёму и отправке сырья с азербайджанской стороны будет исполнять ГНКАР (SOCAR).
Госкорпорация «Азерконтракт» была создана указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 17 декабря 1996 года на базе бывшего министерства материальных ресурсов и министерства торговли. С 2021 года «Азерконтракт» начала выполнять одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа. Сейчас она выступает в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии.
Ранее стало известно, что «Газпром» не будет бронировать на август новый объём дополнительных мощностей для транзита газа через Украину.