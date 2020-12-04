Российское судно станет укладывать трубы «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/9306907e-36b6-11eb-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российский якорный трубоукладчик «Фортуна» станет вести «подводные операции на трубопроводе» «Северного потока — 2» в водах Германии.

Об этом свидетельствует навигационное предупреждение немецкого Федерального морского и гидрографического агентства, сообщает РБК. Отмечается, что «Фортуна» будет занята в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря 2020 года. К утру 5 декабря судно находилось в немецком порту Висмар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский трубоукладчик «Академик Черский» отправился на запад. До этого судно находилось в Калининградской области, следует из отчёта системы по отслеживанию кораблей Vesselfinder. Скорость объекта 5,8 узла в час (10,74 км/ч), он идёт по акватории Балтийского моря.