Российское судно станет укладывать трубы «Северного потока — 2»

Российский якорный трубоукладчик «Фортуна» станет вести «подводные операции на трубопроводе» «Северного потока — 2» в водах Германии.
Об этом свидетельствует навигационное предупреждение немецкого Федерального морского и гидрографического агентства,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский трубоукладчик «Академик Черский» отправился на запад. До этого судно находилось в Калининградской области, следует из отчёта системы по отслеживанию кораблей Vesselfinder. Скорость объекта 5,8 узла в час (10,74 км/ч), он идёт по акватории Балтийского моря.