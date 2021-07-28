Российские садоводы пожаловались на дешёвую продукцию из-за рубежа

Из-за того, что себестоимость производства растёт, отпускные цены уменьшаются, увеличивается кредитная нагрузка, могут закрыться многие садоводческие предприятия. Также сильно бьёт по положению российских садоводов дешёвая продукция из других стран. Об этом пишет «Коммерсант».

Садоводы попросили у премьер-министра России Михаила Мишустина ввести временные квоты на импорт плодов. Однако власти не пойдут на подобные меры, так как в краткосрочной перспективе это может привести к повышению цен, считают эксперты.

На сегодняшний день фермеры испытывают многочисленные трудности, в частности, увеличились цены на удобрения, транспортировку, стала дороже тара. Из-за этого себестоимость продукции значительно выросла. Параллельно с этим на российском рынке появились более доступные по цене фрукты и овощи из других стран, в частности очень дешёвые яблоки из Молдавии и Ирана, отмечают эксперты.

Чтобы решить сложившуюся проблему, участники рынка предлагают ввести квоты на яблоки из-за границы в период с апреля по сентябрь. По оценкам экспертов, российские садоводы выращивают более 1,2 млн тонн яблок и ещё около 1 млн тонн импортируется из-за рубежа. Поэтому регулирование импорта могло бы стать неплохим решением сложившейся проблемы.

Ранее Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи. Сейчас цены на овощи «борщевого» набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. Так, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.