Два госбанка прокредитовали сезонные полевые работы в РФ на 700 млрд рублей

Два госбанка в России выдали в 2021 году кредитов на 701,6 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ в стране, это на 22% выше уровня 2020 года. Мониторинг агропромышленного комплекса страны провёл Минсельхоз России, сообщает NVL.

В частности, Россельхозбанком выдано 497,9 млрд рублей, Сбербанком — 203,7 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 574,9 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 423,6 млрд рублей, Сбербанка — 151,3 млрд рублей, — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также обеспечить её финансирование. Он заявил, что у российских производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире.

По его словам, в 2021 году российские аграрии достигли высоких показателей по сбору урожая зерновых и других культур. И это несмотря на засушливое лето и непростую ситуацию с пандемией коронавируса. Путин назвал аграрный сектор одним из флагманов экономики, который динамично развивается.