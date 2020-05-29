Аналитики BCG спрогнозировали всплеск безработицы в России

https://static.news.ru/photo/a52ce512-a17b-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Из-за кризиса, последовавшего за пандемией коронавирусной инфекции нового типа, число безработных на территории РФ может вырасти в два-три раза. Об этом сообщили аналитики международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Эксперты отмечают, что при наиболее удачном развитии событий безработица вырастет до 7%. Подобный сценарий аналитики назвали «отскок». Базовый сценарий обозначен как «тяни-толкай». При нём количество безработных россиян вырастет до 8–10%.

Число нетрудоустроенных граждан РФ с докризисных 4,6% может увеличиться до 12–15%, с увеличением числа безработных на 7,8 млн человек в абсолютном выражении, если кризис пойдёт по сценарию «критический спад», — цитирует аналитиков международной компании портал URA.RU.

По мнению экспертов, более других при наиболее негативном раскладе пострадают рынки недвижимости, торговля и строительство.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле показатели безработицы в России достигли рекордных значений за последние годы. Чтобы изменить негативную тенденцию, в стране предлагают создать институт общественной службы и перечень подпадающих под него профессий, (например, повара, строители и охранники, которыми зачастую работают трудовые мигранты).

Согласно инициативе, в случае принятия подготовленного законопроекта приоритет при трудоустройстве будут иметь граждане РФ.