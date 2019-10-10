https://static.news.ru/photo/fa7014fc-eb07-11e9-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski/DanitaDelimont/Global Look Press

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике. На этот шаг они могут решиться сразу после получения налоговых льгот от государства.

Вопрос стоит о продаже от 15 до 20% в компании, сообщает газета « Ведомости » со ссылкой на источники.

Предварительные переговоры с возможными инвесторами уже прошли, интерес к проекту имеется. Переговоры о структурировании сделки ещё не стартовали.

Издание отмечает, что из желающих приобрести долю в проекте выстроилась очередь. Однако пока инвесторы ждут прояснения ситуации с налоговыми льготами.

Ранее News.ru сообщал, что развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на Российской энергетической неделе. По его словам, чтобы система была выгодной, требуются льготы и дополнительные меры стимулирования.