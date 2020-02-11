Около 29 миллионов россиян покупают товары в интернете хотя бы раз в полгода, сообщает Роскачество.
Доля россиян, которые пользуются китайскими интернет-магазинами выросла на 19% в 2015-2018 годах. Популярность других зарубежных маркетплейсов увеличилась на 3%.
Как отметили в ведомстве со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркета» и GfK, россияне пользуются иностранными интернет-магазинами, преимуществами которых называют более низкую цену и ассортимент.
Роскачество
Как писал NEWS.ru, 79% российских пользователей столкнулось с угрозами в интернете в 2019 году — показатель превысил общемировой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен